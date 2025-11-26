澤連斯基期待與特朗普“繼續積極合作”

中評社香港11月26日電／烏克蘭總統澤連斯基25日晚在視頻講話中表示，他期待與美國總統特朗普“繼續積極合作”，同時強調烏方“將盡一切努力確保軍隊和人民的自衛能力”。



新華社報導，澤連斯基表示，他與烏方談判團隊一起研究了烏美代表團日前在瑞士日內瓦共同起草的文件、即修改後的俄烏和平方案。他說，該文件的原則性內容可以進一步擴展成為更深入具體的協議。



談及美方就結束烏克蘭危機所提的這份和平方案，澤連斯基表示，“確保真正的安全是我們共同的利益”，事態很大程度上取決於美國。烏方正與美國及其他能夠提供幫助的各方共同努力，以便找到“結束這場戰爭”的切實有效措施。



烏克蘭國際文傳電訊社援引外媒報導，烏總統辦公室主任、烏克蘭談判代表團團長葉爾馬克當天接受美國媒體專訪時稱，為推動達成協議，澤連斯基希望盡快會見特朗普，有可能在美國感恩節當天、即27日。這一天也是特朗普上周給烏方接受美方所提28點新計劃設定的最後期限。



葉爾馬克表示，日內瓦會談期間，烏美代表團就美方所提28點新計劃中的大部分內容達成“原則性”共識，已對該方案做“大幅”修改，澤連斯基希望與特朗普“直接討論領土問題”。



烏克蘭國際文傳電訊社報導，美方官員透露，正在安排“本周或下周與烏方會晤”，具體日期尚未確定。



據美媒報導，美烏代表23日在日內瓦舉行會談時，將28點新計劃修改並縮減為19點，領土問題、對烏安全保障等最具爭議的議題留給兩國總統決定。俄羅斯外交部長拉夫羅夫25日表示，俄方並不急於催促美國就和平方案談判，但希望美方告知其與烏克蘭及歐洲磋商的結果。