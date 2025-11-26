加元持續偏軟　年底下試1.42

中評社香港11月26日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析，再有美國聯儲局官員呼籲12月議息會議減息。擁有永久投票權的理事沃勒（Christopher Waller）主張下次會議減息。除此之外，美國三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）亦明確表示，她將支持聯儲局下個月議息會議減息。官員鴿派言論再次燃起市場對於12月局方繼續減息步伐的憧憬。



彭博利率期貨顯示，交易員預計美聯儲12月減息的概率升至接近九成。不過，美匯指數未見明顯回落，相信和美國再宣布推遲公布經濟數據有關。消息指，受聯邦政府長時間停擺影響，美國經濟分析局取消發布第三季度GDP初值報告，9月消費支出物價指數（PCE）、個人收入和支出報告，將推遲至12月5日發布。執筆之時美匯指數仍於100水平上方徘徊。



另外，受美元回暖以及油價偏弱影響，加元近期走勢偏軟，執筆之時美元兌加元再次回升至1.41水平。加拿大10月議息會議宣布繼續減息，將央行利率下調0.25厘至2.25厘。結果符合市場預期。加央行稱減息主要是由於經濟偏軟。另外，加拿大亦調低今年和明年加拿大的經濟增長預測，將今年經濟增長由年初預測的1.8%下調至1.2%，明年經濟預測則降至1.1%。加拿大第二季國內生產總值（GDP）曾出現近兩年來首次萎縮，按年下挫1.6%，遜於市場預期的0.6%的跌幅，為新冠疫情以來最大降幅。



我們認為，加元短線走勢料較為弱勢，美元兌加元現時仍然於6月形成的上升通道軌當中上落，年底前不排除測試1.42水平。