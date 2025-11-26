港股集資倍升　融資中心能力強

港股表現牛氣十足，除了新公司上市活動頻仍之外，股份集資也呈現爆炸性增長。（大公報） 中評社香港11月26日電／內外資金簇擁之下，今年港股累積升幅接近三成，市場融資活動異常活躍，除了新股集資額有望重奪世界第一，首10個月市場總集資已超逾5000億元，逐步逼近2021年7700億元的新高紀錄，彰顯港股在全球融資地位不斷增強，有力再闖新高峰。



大公報報導，內地及香港經濟表現優於市場預期，其中第三季香港經濟增長加快至3.8%，抵禦美國關稅政策衝擊的能力不俗，吸引資金流向港股市場。即使美國政府持續一個多月的停擺已告結束，但就業市場、實體經濟已元氣大傷，有美國人力資源機構發表數據，截至10月25日止的過去四周，私人企業就業職位平均每周減少11250個，一個月失去4.5萬個職位，為2023年3月以來最大月度減幅，對私人消費的影響可以想像，加上特朗普揚言向民眾派發“加征關稅收益”每人2000美元，將進一步令財赤、債務惡化，美元匯價跌勢勢必加劇，促使更多資金吸納更具吸引力的中資股。



中資股成資金避風港



事實上，港股王者歸來，成為全球投資熱點。中國創新發展取得成果，科技自立自強水平持續提升，環球資金追入中資科技股勢頭強勁，市值八成為中資股的港股市場首蒙其利，特別是內地科技股龍頭騰訊、阿里巴巴都在港上市，吸引北水大舉南下掃貨。今年來北水淨買入港股金額達到破紀錄的1.3萬億元，較去年全年大增逾60%，成為支持港股年內大漲28%的中堅力量。



其實，今年港股市場表現令人振奮，交出一份亮麗成績單。港股日均成交額超逾2000億元成為常態化，其中10月日均成交2749億元，較今年首10月2582億元的日均成交金額為高。由此可知資金源源流入港股，規模有增無減。同時，今年首10月新公司上市共81間，同比增加50%，上市集資2160億元同比勁升209%。截至11月中，今年新公司上市數目增加至87間，集資2400億元。如無意外，今年香港可重奪新股集資額世界第一的寶座。



值得留意的是，港股表現牛氣十足，除了新公司上市活動頻仍之外，股份集資也呈現爆炸性增長，包括來自比亞迪及小米集團的配股集資，令今年首10個月港股市場總集資額達5070億元，同比激增228%，逐步逼近2021年創下的7701億元紀錄金額，反映出港股全球融資地位不斷增強，特別是中國企業加速走出去，香港是內企上市融資與擴展海外市場的理想首選地，目前排隊在港交所上市的公司數目約300間，大部分都是內地企業，相信數量為歷來最多，而北水南下買港股趨勢持續，規模也不斷擴大，全年北水淨流入港股有望挑戰1.5萬億元。



企業排隊上市 吸引外資目光



其實，近年港股結構也呈現積極變化，對外資吸引力愈來愈大。隨著內地科技股在港上市，目前新經濟行業總市值比重上升至35%，較8年前大增一倍，拉動指數上升之餘，更可大大提升港股投資價值，可以預期外資將繼續看重港股，持續提升投資比重。港股市場成交、集資壯旺，從中展現出澎湃活力，香港金融實力與競爭優勢可見一斑。