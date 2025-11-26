美國兩黨角力　國會“版圖大戰”硝煙彌漫

這是10月8日在美國華盛頓拍攝的日落時分的國會大廈。圖源：新華社 中評社北京11月26日電／據新華社報導，美國共和、民主兩黨圍繞國會眾議院議席的“選區版圖大戰”近期愈演愈烈。在共和黨陣營“先鋒”得克薩斯州，一家聯邦法院18日禁止該州明年採用有利於共和黨的新選區劃分，但聯邦最高法院21日下令暫停執行這一裁決。



共和黨著眼明年國會中期選舉發起這場“版圖大戰”，民主黨展開反擊。媒體預計，局勢瞬息萬變，這場政治角力影響深遠。



兩黨摩拳擦掌



共和黨目前在國會眾議院的席位優勢不超過5席。為確保明年中期選舉後依然掌控眾議院，美國總統特朗普等共和黨人今年早些時候開始推動重新劃分選區。



共和黨在本黨占優勢的得州率先“開戰”。該州議會一些民主黨籍議員集體“跑路”以躲避議會表決，遭共和黨陣營以出動聯邦調查局拘捕相威脅。最終共和黨籍州長格雷格·阿博特8月將新選區劃分簽署成法。得州新劃選區有望讓共和黨在中期選舉中多奪取5個國會眾議院議席。



民主黨人也沒有坐以待斃。民主黨主政的加利福尼亞州於11月初舉行選民投票，通過州政府提出的新選區劃分方案，同樣有望讓民主黨在中期選舉中奪取5席。加州與得州分別是美國人口第一、第二大州，兩州的聯邦眾議員分別為52人和38人。



據美國《華盛頓郵報》報導，印第安納、堪薩斯和新罕布什爾等州的共和黨人不願響應特朗普的號召重劃選區。一些共和黨人希望將重點放在競選活動上，而非重劃選區。

