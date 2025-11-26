澳門鄭成功文化研究協會舉行就職禮

肩負傳承民族精神的中國（澳門）鄭成功文化研究協會，昨日舉行就職禮，嘉賓合影留念。（圖源：大公報） 中評社北京11月26日電／據大公文匯全媒體報導，中國（澳門）鄭成功文化研究協會於昨晚（25日）在澳門漁人碼頭宴會廳舉行“慶祝中華人民共和國成立76周年、澳門回歸祖國26周年暨中國（澳門）鄭成功文化研究協會首屆理監事就職典禮”。中央政府駐澳聯絡辦台務部部長李永剛，福建省台灣同胞聯誼會黨組書記劉良輝，中央政府駐澳聯絡辦協調部副部長劉冠宇，澳門文化局副局長鄭繼明，全國政協澳區委員、澳門福建同鄉總會會長陳明金，南安市委書記張桂森，全國政協常委、澳門中華文化發展促進會會長張宗真，澳區全國人大代表、澳門地區中國和平統一促進會會長劉藝良，國際鄭成功文化交流協會會長鄭棟梁等出席。該會首屆理監事成員在陳明金監誓下，由會長鄭鴻河帶領宣誓就職。



中國（澳門）鄭成功文化研究協會會長鄭鴻河致辭時表示，協會將立足澳門“一國兩制”的獨特優勢，打造高水準學術平台，深耕鄭成功文化，傳承民族精神，發揮聯通海內外的橋梁作用。他呼籲社會各界共同弘揚鄭成功精神，促進兩岸關係和平發展，推進祖國完全統一大業，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。



福建省台灣同胞聯誼會黨組書記劉良輝致辭表示，該會的成立將深化澳台文化交流，助力祖國統一與閩澳發展建設。國際鄭成功文化交流協會會長鄭棟梁致辭時強調，弘揚鄭成功精神對強國建設及民族復興具有重要意義，並呼籲各界同心協力共創輝煌。



中國（澳門）鄭成功文化研究協會理事長張銀森致謝辭表示，協會肩負傳承民族精神、聯結兩岸使命。他期望透過傳承鄭成功精神，助力多元文化建設。