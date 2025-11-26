沈伯洋稱“反擊中國通緝”　國台辦：自嗨鬧劇

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月26日電（記者 陳思遠）“台獨”頑固分子沈伯洋近日跑到荷蘭，繼續宣稱所謂“反擊中國通緝”。國台辦發言人彭慶恩26日在例行記者會上就此表示，沈伯洋之流和民進黨當局色厲內荏，夥同一些反華勢力上演“自嗨”鬧劇，恰恰暴露其面對懲“獨”利劍出鞘的心虛膽寒。



彭慶恩指出，“台獨”是一條死路，懲“獨”的法網只會越收越緊。對“台獨”分子分裂國家、煽動分裂國家的違法犯罪活動，我們將嚴厲打擊，終身追責。

