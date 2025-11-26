卓榮泰稱“台灣人沒有回歸選項”　國台辦駁斥

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月26日電（記者 陳思遠）台“行政院長”卓榮泰稱，“台灣2300萬人沒有回歸的選項”。國台辦發言人彭慶恩26日在例行記者會上就此予以嚴正駁斥。他指出，台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分，自古屬於中國，現在屬於中國，歷史經緯清清楚楚，法理事實明明白白。



有記者提問說，大陸方面強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，台“行政院長”卓榮泰稱，“台灣2300萬人沒有回歸的選項”，這是民進黨當局官員近年來就“拒統”發表的最強烈的一次講話。請問發言人對此有何評論？



彭慶恩表示，1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》、1945年的《日本投降條款》等一系列具有國際法律效力的文件都清晰確認了中國對台灣的主權。1945年10月台灣光復，回歸中國，中國政府恢復對台灣、澎湖列島行使主權和行政管轄。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替。中國主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。



彭慶恩強調，兩岸終將統一，也必將統一的大勢不可阻擋。

