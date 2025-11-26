國台辦11月26日例行發布會全文

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月26日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩11月26日主持例行記者會，並就中美元首通話涉台內容、日本首相高市早苗涉台挑釁言論、兩岸近期交流交往情況等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



彭慶恩：各位記者朋友，大家上午好。歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會，現在請提問。



人民日報記者：11月24日，習近平主席同美國總統特朗普通電話，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。請問對此有何解讀？



彭慶恩：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。習近平主席在中美元首通話中闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調兩國要共同維護好二戰勝利成果，習近平主席的重要講話精神，對我們做好對台工作具有重要指導意義。



我們將團結兩岸同胞共同銘記歷史、捍衛成果、珍愛和平、開創未來，堅決反對“台獨”分裂行徑，攜手推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉。



《參考消息》記者：日本首相高市早苗涉台錯誤言論引發島內各界持續抗議，賴清德卻聲援高市、為其辯護，更在社交媒體上曬出吃日本料理的照片，稱“充分展現台日堅固友誼”。對此有何評論？