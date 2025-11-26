國台辦：“倚外謀獨”注定失敗

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月26日電（記者 陳思遠）就台外事部門負責人林佳龍公開支持高市早苗，國台辦發言人彭慶恩26日在例行記者會上表示，民進黨當局妄圖“倚外謀獨”，注定失敗。



有記者提問說，日本首相高市早苗涉台挑釁言論引發島內各界抨擊，台外事部門負責人林佳龍卻公開支持高市，要求台灣民眾多到日本旅遊、購買日本產品以表達支持。並稱“中共的軍事擴張針對台灣與第一島鏈所有國家”，“中共要找事，大家都會有事”。對此有何評論？



彭慶恩表示，當前日本妄圖借台灣生事，民進黨當局妄圖勾連外部勢力滋事，是不折不扣的台海和平破壞者、麻煩製造者。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。外部勢力膽敢介入台海事務，我們必將予以迎頭痛擊。民進黨當局為了政治私利，對外部勢力卑躬屈膝、迎合討好，翻炒充斥冷戰思維的“第一島鏈”概念，蓄意升高兩岸對立對抗，只會讓台灣陷入兵凶戰危的險境。



彭慶恩強調，“台獨”是絕路，外人靠不住，統一擋不住。民進黨當局妄圖“倚外謀獨”，注定失敗。我們有堅定意志、堅強決心、強大能力，粉碎一切“台獨”分裂行徑和外來干涉，捍衛國家主權和領土完整。

