國台辦：民進黨抹黑“一國兩制”是顛倒黑白

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月26日電（記者 陳思遠）台陸委會日前稱，長期民調顯示超八成台灣民眾不贊成“一國兩制”。國台辦發言人彭慶恩26日在例行記者會上就此應詢表示，“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。當前，島內越來越多的有識之士認識到“一國兩制”的好處，通過各種方式為“兩制”台灣方案建言獻策，為實現國家統一貢獻智慧和力量。



彭慶恩指出，民進黨當局出於謀“獨”本性，惡意攻擊抹黑“一國兩制”，純屬顛倒黑白。事實是，“一國兩制”實踐在香港、澳門取得舉世公認的成功。回歸祖國以來，香港國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力升至全球第三，外來直接投資流入金額位列全球第三，充分彰顯出“一國兩制”的顯著制度優勢和強大生命力。



彭慶恩表示，現在很多台灣民眾都在討論統一，討論“一國兩制”台灣方案的具體內容，暢想統一後台灣會是什麼樣子。可以十分確定的是，“一國兩制”在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。我們相信，在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，“兩制”台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。

