國台辦答中評：台胞抗議高市言論是正義之舉

國台辦發言人彭慶恩主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月26日電（記者 陳思遠）國台辦發言人彭慶恩26日在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，廣大台灣同胞對高市早苗涉台挑釁言論嚴正抗議，要求高市早苗立即收回並公開道歉，是正義之舉。



中評社記者提問說，11月17日，台灣勞動黨、台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇等30多個團隊聯合發表聲明，嚴正抗議高市早苗涉台錯誤言論，表示台灣人民拒當日本軍國主義犧牲品；要求高市早苗立即撤回涉台妄言，並向台灣人民、琉球人民與區域國家公開道歉。對此有何評論？



彭慶恩表示，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力無權干涉。日本首相高市早苗公然在涉台問題上發出挑釁言論，觸碰了不容觸碰的底線紅線，激起了兩岸同胞強烈憤慨。廣大台灣同胞對此嚴正抗議，要求高市早苗立即收回並公開道歉，是正義之舉。



彭慶恩指出，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責。甲午戰爭後，日本強行侵占台灣並進行長達50年的殖民統治，在台灣犯下的罪行罄竹難書。歷史不容翻案，成果必須捍衛，正義必須伸張。兩岸同胞要堅守民族大義，堅決反對一切“台獨”分裂行徑和外來干涉。任何外部勢力膽敢挑釁，必將自取滅亡。