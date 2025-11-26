【
大
中
小
】 【
打 印
】
香港10月私宅售價指數 按月續升0.4%
http://www.CRNTT.com
2025-11-26 11:14:06
中評社香港11月26日電／差估署公布，本港10月私宅售價指數按月升0.4%，連升五個月，並創去年7月以來15個月高；本年至今累升1.8%。以住宅單位類別劃分，1，076方呎以下中小型單位售價指數按月升0.4%，本年至今累升1.9%。
1，076平方呎或以上的大型單位按月升0.9%，本年至今累升0.9%。本港10月私宅租金指數按月持平於200.2，無起跌，維持歷史高位，本年至今累升4%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
金獅花園347萬沽 9個月賺逾10％
(2025-11-26 11:00:54)
減息效應 香港二手樓價創17個月高
(2025-11-22 17:56:23)
香港磚頭創富效應不減
(2025-11-22 13:39:17)
香港樓市回暖 內地客購買力強
(2025-11-13 14:26:41)
港府未來十年房屋供應目標42萬個
(2025-09-30 15:15:52)
香港一手樓市旺 全年成交挑戰2萬宗
(2025-09-28 17:06:05)
樓市表現比股市更能拉動消費
(2025-09-20 15:23:52)
施政報告後出擊 瑧博周五盡推120夥
(2025-09-16 12:28:20)
香港樓市去庫存見效 新盤定價轉進取
(2025-09-16 12:22:19)
政策加碼助力樓市“金九銀十”
(2025-09-06 15:46:49)