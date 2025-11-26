香港10月私宅售價指數　按月續升0.4%

中評社香港11月26日電／差估署公布，本港10月私宅售價指數按月升0.4%，連升五個月，並創去年7月以來15個月高；本年至今累升1.8%。以住宅單位類別劃分，1，076方呎以下中小型單位售價指數按月升0.4%，本年至今累升1.9%。



1，076平方呎或以上的大型單位按月升0.9%，本年至今累升0.9%。本港10月私宅租金指數按月持平於200.2，無起跌，維持歷史高位，本年至今累升4%。