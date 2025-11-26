山頂廣場舉辦融匯音樂美食與文創市集盛會

山頂廣場一連兩個周末舉辦“山聚一刻”社區文化盛會。（來源：香港商報網） 中評社香港11月26日電／香港商報網報導，山頂廣場將於11月29日至30日及12月6日至7日，一連兩個周末舉辦“山聚一刻”社區文化盛會。活動以“在山頂的高度，遇上城市的溫度”為主題，秉持恒隆“連繫‧這裡”社區投資理念，匯聚一眾本地年青創業家、音樂藝術單位和慈善團體，提供展示獨特才華的舞台，打造一場融合文化、美食文創市集、廣東歌DJ派對和街頭音樂表演於一身的文化盛會。



山頂廣場更首度聯乘香港經典品牌“駱駝牌”，打造懷舊互動藝術裝置，一同編織新舊交融的香港故事。此外，顧客於場內消費滿指定金額或完成指定任務，即可換領復古即影即有體驗和“駱駝牌”限量版紀念品。hello會員更可免費換領“山聚一刻玩樂證”，內含50元恒隆電子優惠券，盡享美食和購物優惠。



山頂廣場薈萃多間特色品牌商店，包括潮藝玩具品牌“TOCA LOCA”、專門設計香港特色玩具的“TINY微影”、由香港設計師創作環保木製精品的“TEAM GREEN”和為毛孩搜羅優質產品和服務的“The Barkyard”。場內更有多間人氣餐飲，包括俯瞰港景的印度餐館“Rajasthan Rifles”和每日新鮮製作意式雪糕人氣店“Messina”。位於三樓免費開放的觀景台，一直深受本地人和遊客喜愛，是飽覽維多利亞港和都會天際線的絕佳位置。



“山聚大笪地”匯聚本土創意



“山聚大笪地”設有兩大特色市集區域，匯聚25個本地品牌、慈善團體及社會企業輪流進駐，雲集各式美食及文藝創意商品，打造多元創意文化慶典。一樓中庭的市集主打零售及社企產品，包括賦能身心障礙人士的手縫皮具“Broken Fingers Plus”、致力保存傳統糕點文化的“糕點時光”；三樓觀景台的戶外攤位則匯聚了“少爺啤”、“H.K. Lovecraft”、“SOS Roastery”、“祝君安好”等人氣餐飲品牌和創意手作。



盡享高空音樂盛宴



音樂是連結社區的重要橋樑。山頂廣場的觀景台化身為熱鬧的音樂藝術舞台。“山聚電音祭”將於11月29日及12月6日黃昏舉行，邀請本地人氣DJ單位DJ HEA及節拍星期五Beat Friday，帶來經典與新潮的廣東流行曲，在俯瞰維港美景的同時，享受節奏感十足的音樂派對。

