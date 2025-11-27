快評：賴當局狂加軍費　激怒在野及民意

中評社快評／賴清德近日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出總額約400億美元、折合新台幣約1.25兆元的“國防”特別追加預算。賴清德昨天說明相關內容時，又稱大陸正以2027年完成“武統”台灣為目標。狂加軍費、散布大陸將“武統”，激怒了在野及民意，罵聲一片。



國民黨主席鄭麗文昨天在中常會上指出，賴清德在玩火，讓台海變成火藥庫，把台灣變成兵工廠，連台灣的經濟產業發展都要建立在戰爭之上。鄭指出，就“國防”預算部分，光是明年度的9495億(新台幣，下同)，就要舉債2千多億，還有另外兩項特別預算也要舉債1008億；如果再加上1.25兆軍事特別預算，舉債規模就要突破五千億，遠遠超過法定舉債上限。



另一在野黨民眾黨痛批，賴在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任，甚至衝擊金融市場穩定，後果極其嚴重。民眾黨質疑，賴天天喊著要“守護民主台灣”，但失言紀錄卻一再累加，混淆“國防”情勢、挑動社會焦慮、放大戰爭陰影；只靠販賣恐懼，要如何能守住台灣的安全？！



網上路上的罵聲更加激烈。有人罵：假守護台灣之名，濫擲台灣人民的納稅錢；可以避戰為什麼不避戰？拿人民的生命健康及“國家安全”作堵住，來掩飾執政的貪婪腐敗及了無政績；美其名守護台灣，實則掩飾執政者的無能，有夠可惡！有人問：錢進美國買老舊武器、逼高科技產業去美國、這不是賣台，什麼是賣台？也有人質疑：人民要這麼多的“國防”幹嘛，只要不做鬥雞，台灣真的需要買沒用的過期砲彈嗎？



賴當局狂加軍費，目的在推進“以武謀獨”、“以武拒統”，同時也是為挑動社會焦慮，製造“親美抗中”氛圍，撈取政治利益。狂加軍費騙取選票，這一次未必能得逞，得先過在野黨和民意這兩關。狂加軍費“以武謀獨”，只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。如有分析所指出，賴當局背離兩岸和平的路越走越遠，台灣的民意是時候覺醒。