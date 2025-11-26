上海台北雙城故事展成功舉辦

11月26日上午，由上海市台胞服務中心（上海市人民政府台灣事務辦公室新媒體中心）主辦的上海台北雙城故事展在上海圖書館隆重開幕。 中評社北京11月26日電／11月26日上午，由上海市台胞服務中心（上海市人民政府台灣事務辦公室新媒體中心）主辦的上海台北雙城故事展在上海圖書館隆重開幕。上海市台辦主任金梅，上海市台辦副主任、一級巡視員王立新，上海圖書館副館長侯永剛，徐匯區副區長魏蘭，台北市議員秦慧珠，台灣文聯台灣書法家協會會長沈榮槐，市台協副會長、徐匯區工委會主委蔡欽峰等嘉賓及兩岸藝術家、市民觀眾140餘人出席活動。



金梅主任在致辭中表示，上海與台北在歷史長河中血脈相連，共同的文化根脈更是維繫兩岸同胞的情感紐帶。為了更好的講述上海與台北兩地的文化故事，本次展覽展出119幅滬台共同記憶的繪畫作品，從小籠包、南京路等生活印記到太極、旗袍等風俗習慣，生動展現了兩地文化一脈相承與中華文化生命力。本次活動通過走訪兩地學者、藝術家及市民，圍繞“文化生活”“藝術形態”等話題創作相關短視頻，展現了雙城人民的心靈共鳴。今年上海舉辦了500多場交流活動，覆蓋科教文衛體各領域，特別是海峽兩岸青年匯活動的成功舉辦，為兩岸關係和平發展注入了新動力。我們要繼續打造更多像“雙城故事展”這樣的平台，鼓勵更多普通人成為交流的主角，讓“兩岸一家親”的理念更加深入人心。



秦慧珠議員在致辭中表示，上海與台北的交流源遠流長，自2010年“雙城論壇”舉辦以來，兩市已攜手走過了14個年頭。此次展覽不僅是一場文化的盛宴，更是一座連接兩座城市、兩岸同胞情感的橋梁。希望兩市繼續在交流中增進互信，在合作中共創繁榮。期待未來兩市能在更多領域攜手，書寫更多精彩的雙城故事。



沈榮槐會長在致辭中表示，中華文化具有深厚的生命力與創造力。此次上海台北雙城故事展，兩地藝術家在筆鋒流轉間對話，在墨香韵律中共情。希望與各界共同努力，讓文化交流成為促進兩岸融合的溫暖橋梁。



台北畫家梁忠作為藝術家代表，向觀眾介紹了展覽作品及創作心得。此次展覽的作品聚焦上海與台北雙城元素，體現對兩地關聯的細致觀察，傳遞出對兩岸文化交融的積極期待。他希望通過此次展覽，激發大家更寬闊的想象與創造力，共同創造更美好、和諧的雙城故事。