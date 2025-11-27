丘成桐近照。 中評社香港11月27日電／丘成桐：數學王國裡的美學觀、文化觀和決策觀 作者：肖瑞



深秋的清華園靜謐而多彩。76歲的丘成桐先生迎面走來，深灰色的毛衣隨意地扎進皮帶，敦厚素朴的形象，有點像剛走出田間的園丁。



在人類探索宇宙的漫長歷程中，數學始終是最精密的語言與最深刻的思維工具，是通往微觀秩序和宏觀世界的通用護照。在當代數學理論與方程的星系空間坐標中，丘成桐無疑是開辟全新探索路徑、貫通多領域核心邏輯的標誌性人物。



他是華人首位菲爾茲獎得主，是幾何分析的開創者，是囊括沃爾夫獎、克拉福德獎等頂級榮譽的大滿貫數學家。繼陳省身之後，他以一己之力推動了中國數學研究從追趕者逐步走向引領者。



從27歲證明卡拉比猜想、開辟六維“卡拉比－丘流形”的全新天地，到40年如一日投身中國數學教育，丘成桐構建了一個兼具美學深度、文化厚度與決策實踐力度的“數學王國”。這個王國的基石，並非冰冷的公式、圖形與邏輯，更蘊含著他畢生堅守的美學觀、文化觀與決策觀－－美學是他探索未知的靈媒，文化是他學術豐度的泉源，決策是他踐行理想的渡橋。三者相互交織、彼此成就，不僅塑造了他的學術生涯，更重新定義了數學的價值邊界。



美學觀：數學是真與美的統一



“對真與美無條件的追求，是我一生做學問的座右銘，而真正偉大的數學成果，必然是真與美的統一。”在丘成桐看來，數學並非枯燥的邏輯遊戲，而是一門揭示宇宙本質和諧的藝術。



丘成桐對數學美的認知，首先源於對“結構”的深刻體悟。這種體悟既來自數學本身的邏輯建構，也得益於中國傳統文化的潤澤滋養。他的父親丘鎮英是一位富有遠見的教育家，始齔之年，丘成桐開始啃讀經典名著。讀《史記》，朦朧中開啟了他思考因果關係和追根溯源的思維方式；《詩經》中比興和具象化抽象的手法，是他以直觀圖像或自然現象類比抽象概念的初始訓練；而《紅樓夢》的敘事結構和各種錯綜複雜關係的交織，成為他系統性思維的啟蒙。



這種結構美學的極致體現，便是他27歲時證明的卡拉比猜想。1954年，意大利幾何學家卡拉比提出：在封閉的空間，有沒有可能存在“沒有物質分布卻有引力”的特殊空間，這個空間蜷縮在極小的尺度，卻可能是宇宙的基本結構。卡拉比認為這個空間是存在的，但是在二十餘年間，沒有人能夠證實，包括卡拉比自己。



丘成桐最初並不相信這個猜想，他曾花了三年時間試圖尋找卡拉比猜想的反例，在反復計算、推演中，他曾一度感覺自己接近成功。但1973年的一天，他突然發現自己的推導有關鍵的漏洞，這個漏洞喻示卡拉比猜想背後可能隱藏著一種近乎完美的邏輯閉環－－曲率的幾何屬性與偏微分方程的可解性形成了奇妙的對應關係。他意識到，這種“看似矛盾卻渾然一體”的結構，正是數學美的核心所在。最終，他通過引入連續性和先驗估計方法，從局部到全局逐步約束方程解的行為，成功證明了猜想的正確性，1976年，丘成桐的論文石破天驚，卡拉比猜想被正式證明。為了紀念卡拉比丘的原始猜想和丘成桐的精妙證明，這種空間被命名為“卡拉比－丘流形”。



“卡拉比－丘流形”是數學領域的豐碑，也是玄理論的核心基礎。玄理論認為宇宙是十維的，其中四個維度（三個空間維和一個時間維）是人類熟悉的時空，其餘六個維度則蜷縮在極其微小且難以直接觀測的卡拉比—流形中。丘成桐曾形象地比喻：“卡拉比－丘流形就像宇宙的DNA，它的幾何性質決定了我們所處世界的基本規律”。這種將抽象數學結構與宇宙本質相連的發現，正是結構美學的終極體現－－數學不僅構建了自洽的邏輯體系，更揭示了自然界的深層秩序。

