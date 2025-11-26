韓前三季度出生人口增幅創近18年之最

中評社香港11月26日電／韓聯社報導，據韓國國家數據處（原統計廳）26日發佈的“2025年9月人口動向”資料，今年前三個季度，韓國出生人口超過19萬人，增幅創近18年來最高紀錄。



具體來看，9月出生人口2.2369萬人，同比增加1780人，增幅8.6%，刷新2020年9月以來單月新高。韓國出生人口自去年7月起已連續15個月保持同比增長。第三季度出生人口6.5039萬人，同比增加3767人，增幅6.1%，較去年同期有所收窄。今年1至9月累計出生人口19.104萬人，同比增加1.2488萬人，為自2007年（3.1258萬人）以來的最大增幅。按照當前增長態勢，預計今年全年出生人口有望超過去年（23.8317萬人）。



結婚登記人數自去年4月起已連續18個月同比攀升。9月結婚登記人數為1.8462萬對，同比增加3095對（20.1%），增量與增幅均創下歷年同期最高紀錄。第三季度結婚登記人數為5.8305萬對，同比增加6600對。今年1至9月累計婚姻登記17.6178萬對，同比增加1.4417萬對。



今年第三季度死亡人口8.5051萬人，比去年同期減少4479人。人口自然減少2.0011萬人，韓國人口已連續24個季度呈現自然減少態勢。