新研究：歐洲夏季正走向“超長版”

中評社香港11月26日電／一項新研究顯示，歐洲正經歷夏季延長和升溫趨勢，與約6000年前曾出現的“超長夏季”相似。



據芬蘭圖爾庫大學日前發佈的新聞公報，為評估氣候變化影響，該機構與英國倫敦大學皇家霍洛韋學院等合作，對歐洲湖底的古老湖泊沉積物開展研究。這些按季節一層層堆積的湖底泥沙，被形象地稱為“天然氣候日曆”，記錄了過去約一萬年來夏季與冬季長短變化的軌跡。相關成果已發表于英國《自然-通訊》雜誌上。



據新華社報導，研究人員分析了芬蘭奧里韋西小鎮瑙塔耶爾維湖的沉積序列。結果發現，約6000年前，歐洲曾經歷數千年中夏季最長的一段時期，每年持續近200天。當時，在自然因素驅動下，北極地區異常增溫引發的大氣環流變化發揮了重要作用。



研究指出，緯向溫度梯度——北極與赤道之間的溫度差，有助於將強風從大西洋吹向歐洲，從而影響整個歐洲大陸的天氣系統。隨著北極變暖速度接近全球平均水平的4倍，這一溫度差正在減弱，高空氣流減緩，導致熱浪持續時間更長，夏季也變得更長。研究還發現，赤道與北極之間的緯向溫度梯度每降低1攝氏度，歐洲夏季平均可延長約6天。



研究人員解釋說，這項研究表明，歐洲夏季“被拉長”並非現代獨有的現象，而是地球氣候系統反覆出現的一種特徵。不同的是，如今變化的速度和強度前所未有，這背後不僅有自然因素，也有人類活動的影響。如果溫室氣體排放繼續保持目前的水平，到2100年，僅是北極變暖影響，就會導致歐洲夏季增加的天數多達42天。



研究人員認為，這一趨勢將對歐洲的生態系統、農業和公共健康等帶來多重壓力。適應涼爽濕潤環境的生態系統將面臨更大衝擊，森林火災、乾旱以及與高溫相關的健康風險將明顯上升。研究人員強調，歐洲天氣演變與全球氣候動力作用密不可

分，深入瞭解過去是各方應對氣候變化、規劃未來適應和減緩戰略的重要基礎。