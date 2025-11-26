美聯：香港樓價觸底回升訊號明確　最高升9%

中評社香港11月26日電／差餉物業估價署公布10月份私人住宅售價指數，今年首十個月樓價則上升約1.76%，按月上升0.41%，是為自2021年後首次出現連升五個月的情況。



美聯物業分析師岑頌謙指出，樓價觸底回升訊息明確，“美聯樓價指數”最新11月24日報131.92點，本年迄今樓價已錄2.96%的升幅，比起年內低位上升4.47%。隨著12月聯儲局進一步減息的預期升溫，加上年內港股市顯著上升、本港經濟持續改善，而且庫存量減少，以及租金破頂後有力續升等，不但增強部分用家轉租為買的意欲，亦吸引長線投資者積極入市，受惠多個利好因素驅動，全年樓價有機會達至預期的5%升幅，擺脫連續3年下跌走勢，加上租金破頂，今年全年勢出現四年來首次的“價租齊升”。



樓價觸底回升，部份指標屋苑的升幅更“跑贏大市”。若以十大屋苑計算，最新平均呎價已較年內低位升約3.9%至9.1%。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月平均註冊實用呎價與年內低位相比，升幅最大的屋苑是海怡半島，升約9.1%；太古城與嘉湖山莊分別錄約8.9%及約8.2%升幅；美孚新邨升約7.3%；黃埔花園、新都城、麗港城齊升逾6%；康怡花園、沙田第一城、映灣園則分別錄約約5.7%、約4.9%及約3.9%。



租金方面，差估署修訂9月份租金指數為200.2點，打破該署2019年8月200.1點紀錄高位，走勢破頂，而10月份租金指數按月持平，於高位橫行發展；岑頌謙指出，美聯“租金走勢圖”於年內同樣破頂，10月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.71元，今年首10個月租金累升約2.76%，連升3年，較對上一次的2019年7月紀錄高位38.33元高出約0.99%。由於本港住屋需求持續殷切，加上政府積極吸納專才，為本港住屋帶來新增需求，為租金起正面支持，相信今年“價租齊升”情況將延續，屬四年來首現。