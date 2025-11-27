郭振家：大陸對台政策更具主動性與系統性

郭振家（中評社圖片） 中評社北京11月27日電（記者 海涵）中國勞動關係學院公共管理學院副院長、副教授郭振家日前在第十一屆中華文化論壇期間對中評社表示，大陸對台政策進入新階段，更具主動性與系統性。



談及台灣光復的重要意義，郭振家說，1945年10月25日，台灣回歸中國，這一歷史節點具有重大意義——此前中國歷經西方列強入侵割地賠款、日本全面侵華導致亡國滅種危機的苦難時光，中國人民通過艱苦卓絕的抗爭贏得抗戰勝利，中華民族自此邁入新的發展階段。當時，台灣舉行了十分隆重的光復儀式。但隨著台灣政治變遷，自李登輝後期至陳水扁、賴清德執政的民進黨時期，台灣的歷史定位與文化定位發生重大轉變。如今島內在“教育綠化”、社會氛圍變化及綠營認知操弄下，台灣光復的歷史價值被忽視。在此背景下，中國大陸以立法形式確立台灣光復紀念日，一方面彰顯“歷史不可忘卻”的立場，另一方面也借中國崛起之勢，傳遞推動國家統一、民族復興的堅定信心。通過每年的紀念活動，既能凝聚國內向心力，也向世界宣告中國統一的勢不可擋，同時警示民進黨當局：其對“中國人認同”及歷史的錯誤認知站不住腳，終將引發歷史層面的危機。



今年以來大陸對台工作有諸多新進展，包括台灣光復紀念日相關活動、涉台司法行動及發布會頻次增加等。郭振家認為核心源於兩大背景：一是中國國力提升帶來的自信心增強；二是大陸對台政策進入新階段，更具主動性與系統性。



郭振家說，大陸加大涉台發布會發聲頻次，旨在主動傳遞立場；將台灣問題界定為內部事務，推動司法部門介入，公開抨擊“台獨”行徑，這種司法介入已形成實際威懾。他認為，大陸的對台舉措是一套縝密的“組合拳”，再叠加軍事力量的持續提升（從九三大閱兵到艦載機電磁彈射、福建艦入役），為威懾“台獨”提供了堅實實力支撐，且這一切均基於兩岸同屬一國的框架，屬於處理內部事務的範疇，未來將持續以司法方式追究頑固“台獨”分子的責任。

