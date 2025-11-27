且十：中國徹底廢了“台灣地位末定論”

1945年10月25日，中國戰區台灣省受降主官陳儀（右一）接受日本投降代表的投降書。 中評社北京11月27日電（作者 且十）新華社發布消息，11月24日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。報導指出，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。特朗普表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。



中美元首韓國釜山會唔及上一次通話均未提及台灣問題，本次通話習近平主動闡述中方在台灣問題上的原則立場，特別是習近平主席用“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分”的歷史及法理敘事來論述台灣問題，具有特別重要的意義，習近平的論述徹底廢了近來在國際社會沉渣泛起的“台灣地位未定論”，拔了一些國家及國際組織企圖阻撓、介入中國兩岸統一的法理之根。



今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年、中國人民抗日戰爭勝利80年，也是台灣光復80周年。1894年甲午戰爭失敗後，中國被迫割台灣為日本殖民地，80年前中國人民取得抗日戰爭勝利，依《開羅宣言》、《波茨坦公告》及日本投降書，台灣在1945年10月25日回歸中國。而《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際文件都是戰後國際秩序的國際法依據，是當今世界秩序的法源。今年，全國人大常委會公告設立台灣光復紀念日，並在10月25日隆重召開紀念大會，就是帶著國際社會一起重溫《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法，告訴國際社會台灣早就回歸中國，宣示中國兩岸的統一是中國內政。這一次，習近平親自告訴特朗普“中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果”，就是提醒特朗普，美國不能開歷史倒車，不能忘了當年中美英三國首腦在開羅討論制訂《開羅宣言》的初心，也是對美國國務院關於“中國錯誤引用《開羅宣言》等國際文件”的有力駁斥，給“台灣地位未定論”釜底抽薪。



日本首相高市早苗25日在首相官邸告訴記者，她也與特朗普通了話，特朗普對包括前一日進行的中美領導人電話會談在內，近期美中關係有關的事項進行了說明。但在記者問及雙方是否談到了高市在國會發表的涉台錯誤言論時，高市以“這是外交方面的事項，因此不便透露細節”。可以看出，特朗普並沒有發出支持高市在涉台方面錯誤言論的信號，或者說特朗普的支持是有保留的。

