增至44人罹難　特首：全力救災　全力善後

（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京11月27日電／據大公文匯網報導，大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火警，消防和警方派出逾千人救援，截至凌晨二時，火勢初步受控。事故造成36人死亡，包括一名消防員英勇殉職，最少33人受傷，當中7人危殆，仍有279人失去聯絡。不少居民情緒激動在火警現場四處尋親，特區政府開放多個臨時庇護中心、中轉屋、過渡性房屋單位供居民暫住。



行政長官李家超凌晨探訪傷者後見記者表示，事件是重大災難，極度重視今次事件，對死者致以深切哀悼，對死者家屬及傷者致以深切慰問。李家超衷心感謝習近平主席的關心，感謝港澳辦和中聯辦表示會全力支持。他強調，特區政府會以所有資源全力支持此次救援工作，已指示各部門及單位全力進行多方面工作，包括撲滅火災及救援被困居民、救護傷者、支援善後及全面調查事件。



今日警方見記者交代火災情況，助理救護總長（新界東）周詠賢表示，已累計處理了100名傷者，其中40名傷者在現場不幸證實死亡，有4名傷者送院後亦不治。另外傷者中，45名傷者被界定為情況嚴重。事件中，一共有7名消防處人員在行動中受傷，目前他們的情況穩定。另外有一位消防人員在行動中不幸殉職。



今日凌晨最新消息：警方以涉嫌誤殺拘捕三名男子。



這是繼2008年的嘉禾大廈大火後，17年來首宗五級大火。政府初步調查發現，屋苑外牆物料起火蔓延速度比合規格物料快，形容事件不尋常。



事發地點的大埔宏福苑，八幢大廈的外牆正在進行大維修，鋪設棚架及圍網。火警在昨日下午2時51分在宏昌閣發生，由於天氣乾燥，火勢迅速蔓延，消防處接報後，於下午3時02分將火警升為三級，最初火勢集中在其中兩、三座，後來火隨風勢，蔓延至七座大廈，其間多名住客報案，表示被困在單位內未能逃生。消防處在下午3時34分，將火警升為四級，其間現場傳出多次爆炸聲，至晚上6時22分，消防處將火警升為五級。



警方及消防在火場外圍拉起封鎖線，協助居民疏散。現場許多市民情緒激動，擔心仍滯留單位家人的安全；不少人通過網絡和各種渠道，找尋失聯家人。