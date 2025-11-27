西班牙華校創辦人：華教是我最正確的選擇

2024年，麻卓民在巴塞羅那孔子文化學校20周年慶典會上致辭。（圖片來源：中國僑網／受訪者供） 中評社北京11月27日電／據中國僑網報導，西班牙巴塞羅那孔子學府是當地唯一擁有校舍產權的華文學校，也是獲當地政府正式批准的一所“華文語言補習學校”。近日，該校創辦人之一、旅西僑胞麻卓民在接受《歐洲時報西班牙版》採訪時表示，從事華文教育，是最正確的選擇。



據歐洲時報網報導，1995年12月，麻卓民與一些僑胞創辦巴塞羅那華僑子弟學校，成為巴塞羅那第一所華文學校。2004年，麻卓民在ESERP商學院的支持下，創辦了巴塞羅那孔子文化學校。



初心與願景：讓孩子找到回家的路



麻卓民畢業於杭州大學（今浙江大學）物理系，在青田縣化工廠工人大學當過教師，後來進入青田縣委機關工作。二十世紀九十年代初，青田掀起出國潮，麻卓民也投身其中。



1994年的一個下午，麻卓民去探望同鄉老朋友汪秀民。汪秀民於1981年旅居巴塞羅那。閑談間，汪秀民感嘆道：“我小女兒現在已經讀中學了，西班牙語說得很好，但中文字一個都不認識。我擔心她將來回中國，找不到回家的路……”這句話深深觸動了麻卓民。從那一刻起，“讓孩子找到回家的路”，便成了他心中揮之不去的念頭。



二十世紀末，巴塞羅那華人社會開始快速發展，華人群體開始有了一定的經濟實力，創辦華文學校的條件開始成熟。新一代華僑華人也開始成長，但越來越多的僑胞子女進入了當地學校就讀，他們與中華語言文化的聯繫正在悄然淡化。看到這一現象，麻卓民和許多僑胞都意識到，決不能讓孩子們在語言上與自己的民族文化根脈斷裂。



在使命感驅動下，1995年10月，麻卓民與3位志同道合的僑胞在中國駐巴塞羅那總領事館的支持下前往馬德里取經，學習僑胞創辦華文學校的經驗。回來後經過兩個多月的緊張籌備，於12月25日正式創辦了巴塞羅那華僑子弟學校。麻卓民擔任這所華文學校的副董事長兼秘書長。這所華文學校是巴塞羅那歷史上的第一所華文學校，也是麻卓民踏上海外華文教育之路的開始。

