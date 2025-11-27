2025中國國際教育展折射海外留學新動態

觀眾在新西蘭展位咨詢。（圖片來源：人民日報海外版／受訪者供） 中評社北京11月27日電／據人民日報海外版報導，近日，由中國教育國際交流協會主辦的2025中國國際教育展在北京舉辦。來自新西蘭、英國、美國等38個國家和地區的近400所海內外院校與機構參展，與學生、家長面對面交流。



STEM學科是亮點



教育展上，STEM（科學、技術、工程和數學教育的總稱）是全場關注的亮點。在新加坡南洋理工大學展位，不少學生、家長以及教育從業者向校方代表咨詢。“今年計算機相關專業很熱門。”南洋理工大學校方代表透露，學校已和多所中國高校共建“3＋1”項目，交換合作正不斷延伸到更多領域，“我們希望未來能在課程、科研、人才培養上形成更立體的互動。”



德國展區同樣人氣滿滿。據展台工作人員介紹，咨詢者大多想瞭解德國院校的工業類專業。“不少家庭是奔著德國扎實的工程教育來的，不過願意嘗試商業方向的學生也在增加。德國高校看重‘教育的延續性’，許多學生會在原有專業基礎上繼續深造，而非輕易轉方向。”工作人員說。



本次中國國際教育展，新西蘭擔任主賓國。15所各具特色的院校，涵蓋綜合型大學、理工學院、高等私立院校以及特色專業學院，為學生提供豐富的選擇。其中，新西蘭8所公立大學受到中國學生青睞。



據新西蘭教育國際推廣局相關負責人介紹，中國學生在科研與未來導向學科方面表現活躍，數量在STEM領域持續增長。新西蘭政府擬加大STEM和AI的教育投入，計劃建立研究技術研究院，布局AI、量子計算等前沿領域，並籌備設立AI專項研究平台。“我們希望學生不僅成為機器的使用者，更希望他們能理解AI、研究AI，未來成為推動AI的力量。”

