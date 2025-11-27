上月全國查處違反八項規定精神問題情況通報

（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月27日電／據中央紀委國家監委網站消息，11月26日，中央紀委國家監委公布了2025年10月全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。當月，全國共查處違反中央八項規定精神問題25316起，批評教育和處理32544人，其中黨紀政務處分22741人，這是連續第146個月公布月報數據。



從查處問題類型看，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，10月共查處問題10561起，占當月查處的形式主義、官僚主義問題總數的84.1%。10月查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別占當月查處的享樂主義、奢靡之風問題總數的55.4%、22.4%、11.7%。



從查處級別看，10月，全國共查處省部級領導幹部問題1起，地廳級領導幹部問題96起，查處縣處級領導幹部問題1354起，查處鄉科級及以下幹部問題23865起。其中，鄉科級及以下幹部問題占查處問題總數的94.3%。



鍥而不舍貫徹落實中央八項規定精神，以釘釘子精神糾“四風”樹新風，推進作風建設常態化長效化，各級紀檢監察機關要始終保持利劍高懸，從嚴監督執紀，對不正之風露頭就打，堅持風腐同查同治，形成強力震懾。要健全經常性發現、解決作風問題機制，緊盯作風建設地區性、行業性、階段性特點深化整改整治。要常態化開展作風教育，引導黨員、幹部加強黨性修養，深入查找不足，自覺糾正和克服各種思想偏差，以堅強黨性涵養優良作風。