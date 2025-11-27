香港租金指數今年累升4%

特區政府積極引入人才來港，業界相信住宅租賃需求將不斷增加。（大公報） 中評社香港11月27日電／特區政府積極招攬外來人才，為本港住宅帶來龐大住屋需求，住宅租金持續高企，差估署10月份私宅租金指數報200.2點，按月持平，為連續兩個月處於歷史高峰。



人才持續來港 租盤渴求



大公報報導，今年首10個月租金指數累計上漲4%，高於去年全年3.5%升幅。按單位面積劃分，以實用面積1722方呎或以上的E類大單位表現最佳，指數報139.8點，按月上升0.3%；至於C類及B類單位緊隨其後，按月分別上升0.1%及0.05%。惟A類及D類單位租金指數均按月持平，分別維持於220.2點及156.3點。



雖然私人住宅租金指數上月維持200.2點，結束長達10個月的升勢，不過，綜合業界分析，租金未來升勢有望延續。



世邦魏理仕香港估值及咨詢服務部執行董事郭偉恩表示，由於大專院校已經展開新學年，加上近期租轉買增加，因此短期內租金增長出現放緩，隨著特區政府致力於吸引優質人才來港，並將香港發展成為國際專上教育樞紐，他相信住宅租賃需求將不斷增加，預計來年租金將上升約3%至5%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年住宅租金累升4%，上升速度明顯快過樓價，本地住屋需求持續高企，加上人才持續來港，令租盤持續供不應求，相信租金難以下跌，上升趨勢不變。