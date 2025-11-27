減息效應　香港私宅售價連升5月共2.7%

中評社香港11月27日電／受惠減息及施政報告利好，本港樓價延續升勢，差估署10月份私宅售價指數報294.3點，按月升0.41%，連漲5個月共2.7%，為2021年後最長升浪，今年暫升1.8%。業界分析，上月數據仍未反映銀行10月底再度減息後的市況，由於近期新盤旺銷，二手升勢蔓延，料全年樓價至少看升3%。



大公報報導，差餉物業估價署公布10月份私人住宅售價指數報294.3點，按月升0.41%，今年累計上升1.76%，創去年7月後的15個月新高，對比今年3月低位反彈3.3%。值得留意，指數已連升5個月共漲2.7%，是2021年7月後最長升浪，若與2021年9月的398.1點歷史高峰比較，樓價跌幅收窄至26.07%。



會地擬推新項目回應需求



樓市升勢全面，按單位面積劃分，各項指數全線向上，當中以實用面積1722方呎或以上的大型單位升幅最多，按月急彈約1.1%，最新報266.4點，創15個月高位，對比今年3月份低位更大幅反彈約4.4%。其次是實用面積1076至1721方呎的D類單位，按月上升逾0.8%，創14個月新高，可見豪宅物業急速追落後。



中型單位身價隨大市上揚，實用面積753至1075方呎的C類單位指數最新報276.5點，按月漲約0.7%，創14個月新高，屬升幅第3大的單位類別。惟A類及B類中小型單位身價經過9月急彈逾1.6%後，上月升幅稍為放緩，其中實用面積431方呎或以下的上車盤只錄0.5%按月升幅；至於實用面積431至752方呎的B類單位售價指數，按月僅升0.1%，屬5個類別中升幅最少。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，差估署樓價指數五連升，租金指數連續兩個月處歷史高位，反映市場對優質物業需求強勁，樓市穩步向好。受惠於再度減息，今年一手成交已超過1.8萬宗，超越去年全年數字。而集團今年旗下項目及合作發展項目合共已售出逾1900夥，套現近224億元。集團正積極籌備優質全新住宅項目推出市場，包括港鐵黃竹坑站上蓋第6期及古洞站項目等，回應市場需求。



信和置業執行董事田兆源指出，差估署最新數據顯示，本港樓價已連升5個月，反映市場已出現“見底信號”。他預料後市將持續上升，並期望此趨勢能加快用家及投資者的入市步伐。



萊坊料明年樓價升5%



對於大型單位指數升幅跑贏大市，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，大單位有追落後的情況，不排除今年港股大升，部分較具實力的買家套股換樓，較“鬆手”購入二手豪宅物業，帶動大單位售價指數升勢擴大。展望後市，陳海潮認為，由於10月底本地銀行再次減息，加上中美貿易談判達成共識，樓市氣氛穩步向好，樓價續有支持，料第四季樓價可升近2%，全年看升約3.5%。



世邦魏理仕香港估值及咨詢服務部執行董事郭偉恩表示，過去1年港股上漲帶來財富效應，帶動住宅成交量增加，樓價亦隨大市見底，隨著新盤貨尾量回落，預期新盤優惠將逐步減少，預計今年本港樓價可升約3%，來年升幅將更為明顯，升幅最高可達5%。



萊坊高級董事、大中華區研究及咨詢部主管王兆麒表示，美國聯儲局有機會於12月再減息以推動經濟，本港銀行年內或再下調最優惠利率，按息將回落至近3厘水平，低於租金回報率，屆時將吸引更多投資者入市，預測農曆新年後樓市將明顯好轉，明年樓價有望上升4%至5%。