明年亞太經濟延續增長勢頭

中評社香港11月27日電／大公報報導，據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析說，展望2026年，關稅摩擦減弱、積極政策延續、技術創新三條線索預計或主導區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員國經濟增長中樞小幅回升，經濟表現“製造型國家>資源型國家>服務型國家”的格局有望延續。



具體來說，隨著“搶進口”放緩，但高科技周期景氣持續、供應鏈重構推動製造型國家工業品外需溫和增長，叠加積極財政政策提振內需，預計帶動製造型國家增長領先；大宗商品價格企穩推動資源品外需回暖，叠加內需溫和回升，預計支持資源型國家增長居中游；國際遊客增長放緩、“搶進口”貿易紅利邊際減弱、經濟轉型成果待觀察，或令服務型國家增長偏緩。



貨幣政策方面，展望2026年，若美國聯儲局延續減息，非美國家匯率和利差壓力緩解，叠加大部分RCEP成員國作為資源品、工業品出口國，通脹壓力不大，RCEP成員國貨幣政策空間有望進一步擴大，預計減息幅度可能以服務型國家最大，然後依次為資源型國家、製造型國家。



財政政策方面，2026年隨著各國通脹逐步放緩、競爭培育新質生產力，基建及新興產業投資支撐力度預計仍大，各國擴張力度或呈現“製造型國家>服務型國家>資源型國家”格局。



金融市場方面，步入2026年，美匯指數走弱節奏大概率放緩，相應地，RCEP成員國貨幣匯率料延續走升、升幅預計收窄；利率走低、叠加經濟韌性整體可期，股市有望延續偏強走勢；除日本外，其他RCEP主要成員國國債利率或延續分化回落。