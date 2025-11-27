香港樓市回暖　發展商投地轉積極

發展商現時轉趨積極拿地的盤算和思路，其實十分值得置業者們參考和借鏡。（大公報） 中評社香港11月27日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析，今年香港地產市場氣氛明顯回暖，尤其是最近兩季，成交明顯暢旺，而近月發展商投地及補地價的意欲也重現，這對於樓市是一個重要的信號。事實上，過去幾年發展商因樓市不濟，加上資金壓力所限，對於投地或補地價都變得十分保守。幾年前政府推出的地皮，十之八九都流標收場，反映出發展商在當時普遍都看得很淡，只望盡早套現，減少在高息環境下的支出，見步行步。



隨著經濟逐漸﻿復甦，樓市早已脫胎換骨，發展商對樓市的取態，也在今年初至年中時，開始逐步轉向，轉守為攻。華懋最近就以24.7億投得荃灣住宅地，每呎地價5692元，高估值上限26%。新地早前亦奪得港鐵屯門第16區站第一期項目，預計總投資額高達60億元；而信和置業則以高於市場估值近四成的價錢，投得屯門海珠路住宅地。另外，新世界及華潤亦完成元朗南項目第一期補地價。



發展商向來“鳳凰無寶不落”，他們的舉動已顯示出對本港地產市場前景的看好。現實一點來看，除非是一心打算退出市場，否則發展商也必定要在適當時機入市買地，而要儲備彈藥買地，就當然要積極出貨套現。



全年物業成交宗數料創四年高



現時很多發展商的資金壓力逐漸紓緩，銷售的態度未必會像早幾年般大刀闊斧提供優惠，一心要散貨套現，但他們總希望趁目前市場回穩不久的局面，盡量吸納優質地皮，以供日後繼續發展，賺回這幾年輸的錢。因此，目前的新盤仍然是以吸引價來銷售。



發展商的盤算和思路，其實也十分值得置業者們參考和借鏡。須知道，現時市場信心已迅速地恢復，不少有實力的資金，在之前兩季已先知先覺，迅速部署。根據不同機構的預測，2025全年整體物業的成交宗數將介乎7.8萬宗至8萬宗之間，勢將創下近四年的新高；而且當經濟穩步前行，各項利好消息紛至沓來，旺勢必定會在明年繼續，樓價回升速度亦可望加快。



所以，置業者就算錯過了最低位，也不能守株待兔，應該趁發展商還在積極賣貨套現時，把握機會入市買得心頭好，就正如發展商在適合的時機下，出手投地也會快狠准。