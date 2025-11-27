航天局印發商業航天高質量安全發展行動計劃

中評社北京11月27日電／據人民日報報導，為貫徹落實黨中央、國務院戰略部署，進一步支持鼓勵和規範引導商業航天高質量安全發展，國家航天局近日印發《國家航天局推進商業航天高質量安全發展行動計劃（2025—2027年）》（以下簡稱《行動計劃》）。



“十五五”規劃建議提出，“加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展。”商業航天是推動航天產業發展、建設航天強國的重要力量。近年來，我國商業航天發展迅速，研發建設效率大幅提升，產業規模連續增長，發展勢頭持續向好。



《行動計劃》將商業航天納入國家航天發展總體布局，提出到2027年，商業航天產業生態高效協同，科研生產安全有序，產業規模顯著壯大，創新創造活力顯著增強，資源能力實現統籌建設和高效利用，行業治理能力顯著提升，基本實現商業航天高質量發展。



《行動計劃》要求充分發揮商業航天企業主體創新作用，推動科技創新和產業創新深度融合；充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加強全產業鏈系統謀劃和布局；健全政策法規體系，營造良好營商環境。《行動計劃》從增強創新創造動能、高效利用能力資源、推動產業發展壯大、做好行業管理服務、加強全鏈條安全監管等5個方面部署22項重點舉措。



增強創新創造動能方面，競爭性開放國家科研項目，民用航天科研計劃和基礎科研課題向商業航天主體開放，鼓勵商業航天主體積極參與民用航天工程、國家重大專項等研製建設；推動建立國家投資形成的科技成果向商業航天主體推廣應用機制，促進國家航天科技成果在商業航天領域推廣應用。



高效利用能力資源方面，推進國家科研試驗設施設備開放共享，在確保安全使用的前提下，加大國家民用測控站、接收站、定標場、真實性檢驗場，以及火箭發動機試車台、空間環境試驗設備等大型試驗設施設備向商業航天主體開放共享力度。

