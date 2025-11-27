浸大發現石斛化合物護膚抗衰老

中評社香港11月27日電／﻿大公報報導，中藥石斛被道家養生學稱為中華“九大仙草”之一，藥用價值廣泛。近日，香港浸會大學（浸大）中醫藥學院副院長（教與學）及中醫藥講座教授張宏傑團隊，從中藥石斛發現天然美白及抗衰老化合物“二氫白藜蘆醇”（DR2），具有抗氧化和抑制黑色素的功能，成為護膚產品的理想成分。該成分最近已成功註冊為國家藥品監督管理局的化妝品新原料。



張宏傑團隊從兩種蘭科植物“鐵皮石斛”和“金釵石斛”提取的天然化合物DR2進行研究。結果顯示，DR2能抑制自由基和活性氧的產生，反映該化合物適合用於保護皮膚，發揮抗衰老作用。而在黑色素細胞中，DR2尤其能夠抑制催化黑色素產生的酪胺酸酶的活性，以及酪胺酸酶相關蛋白的表達，從而顯著減少影響人體皮膚顔色的黑色素的形成。DR2在減少黑色素形成和預防皮膚變黑方面，較經常用於護膚產品的維他命C、維他命E和水楊酸更有效。此外，DR2對皮膚沒有刺激性，加上兼容水性和油性配方的特性，令它可被廣泛應用於護膚和化妝產品中。



據悉，DR2最近已獲國家藥品監督管理局註冊為化妝品新原料。該化合物及其合成衍生物亦已在中國、美國、日本、新加坡和馬來西亞等地獲得專利授權。



為推動研究成果實際應用於個人護理產品，張宏傑創立初創企業“基訓生物科技有限公司”。