《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》發布

中評社北京11月27日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室11月27日發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書。



白皮書指出，進入新時代，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，中國堅定不移推進中國式現代化建設，積極順應國際社會共同呼聲，踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推動構建人類命運共同體。中國建設性參與國際軍控、裁軍與防擴散進程，積極貢獻中國倡議、中國方案，致力於改善國際安全環境，增進國際安全合作，破解國際安全困境，完善全球安全治理。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。



白皮書指出，為全面闡釋新時代中國軍控、裁軍與防擴散的政策實踐，介紹外空、網絡、人工智能等新興領域國際安全治理主張，展現中國維護世界和平與安全的堅定決心，呼籲世界各國攜手推進國際軍控進程，中國政府特發布此白皮書。



除前言、結束語和附錄外，白皮書分為五個部分，分別是國際安全和軍控形勢複雜嚴峻、新時代中國軍控的政策立場、建設性參與國際軍控進程、引領新興領域國際安全治理、加強防擴散與和平利用科技國際合作。



白皮書指出，中國堅定維護以聯合國為核心的國際軍控體系，積極致力於推進軍控領域全球治理，支持建立持久和平與普遍安全的世界，是推進國際軍控進程的重要力量。



白皮書指出，中國作為聯合國安理會常任理事國，積極維護國際軍控機制的權威性和有效性，建設性參與核、生物、化學等領域多邊軍控進程，認真履行國際軍控條約，為國際軍控事業作出了應有的貢獻。



白皮書指出，外空、網絡、人工智能等新興領域是人類發展的新高地、戰略安全的新焦點、全球治理的新疆域。中國主張，在各國普遍參與的基礎上，發揮聯合國主渠道作用，推動形成具有廣泛共識的新興領域全球治理體系框架和標準規範，增強發展中國家代表性和發言權。



白皮書強調，中國持續加強防擴散能力建設，積極參與國際防擴散進程，促進和平利用科技國際合作，推動完善防擴散全球治理。中國式現代化是走和平發展道路的現代化，中國的發展是世界和平力量的增長。中國願同所有愛好和平的國家一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，鞏固和發展以聯合國為核心的國際軍控體系，攜手構建人類命運共同體，創造人類更加美好的未來。