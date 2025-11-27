】 【打 印】 
國新辦發布中國軍控、裁軍與防擴散白皮書
http://www.CRNTT.com   2025-11-27 12:43:14


9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是預備役部隊方隊接受檢閱。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京11月27日電／國務院新聞辦公室27日發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書。全文如下：

新時代的中國軍控、裁軍與防擴散

（2025年11月）

中華人民共和國

國務院新聞辦公室

  目錄

  前言

  一、國際安全和軍控形勢複雜嚴峻

  二、新時代中國軍控的政策立場
 


