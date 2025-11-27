英大幅加稅凍結開支　圖5年內填補財政缺口

中評社香港11月27日電／英國財相裡夫斯周三（11月26日）在國會公布備受矚目的秋季預算案。這份預算案旨在應對高達200億至300億英鎊（約2，052億至3，078億港元）的財政缺口，同時試圖在控制借貸、緩解生活成本壓力與促進經濟增長之間取得平衡。面對經濟增長預期下調，裡夫斯選擇以一系列加稅與凍結開支措施作為預算案主軸，而非大規模舉債或削支，估計預算案到2030至2031財年將增加298億英鎊（約3，057億港元）稅收。



香港文匯報報導，在裡夫斯發表預算演說前，英國預算責任辦公室（OBR）意外地提前發布完整的預算案與經濟預測報告。英國廣播公司（BBC）首席政治記者澤夫曼形容為“不尋常”，在野保守黨領袖巴德諾赫隨即在下議院首相問答環節中抨擊此事為“徹底的混亂”。根據提前洩露的報告，政府預計其財政緩衝空間在5年內將擴大至220億英鎊（約2，257億港元）。OBR同時下調經濟增長預期，預測未來5年國內生產總值（GDP）年均增長率僅1.5%，較今年3月的預測下調0.3個百分點。



延長所得稅免稅門檻凍結期



OBR對英國經濟增長前景的悲觀評估，限制了裡夫斯的選項。為增加收入，裡夫斯宣布將所得稅免稅門檻的凍結期再延長兩年至2030年，預計每年為國庫帶來75億英鎊（約770億港元）收入，同時排除全面提高增值稅或所得稅率的可能性。儘管此舉未直接調升稅率，但仍被批評為變相違背競選承諾，裡夫斯亦坦承措施將影響勞工階層。



在財產稅方面，預算案鎖定高價住宅，約240萬個位於英格蘭地區市政稅F、G及H級的高價值房產將被重新估價，此舉被視為某種形式的“豪宅稅”，預計可徵收4億至4.5億英鎊（約41億至46億港元）。遺產稅規定也將收緊，包括考慮設定生前贈予的上限，並可能縮短現行的7年稅率遞減期，以增加稅收。



退休金計劃設免稅上限



針對個人財務，裡夫斯並未取消退休金一次性免稅提取額，但計劃對退休金計劃設定每年2，000英鎊（約2.05萬港元）的免國民保險稅上限，超出部分將需課稅，預計可籌集40億英鎊（約410億港元）。個人儲蓄賬戶的年度免稅儲蓄額度從2萬英鎊（約21萬港元）下調至1.2萬英鎊（約12.3萬港元），而股息收入的免稅額也面臨調降。



在特定稅目上，預算案提出新措施。自2028年起純電動車和插電式混合動力車將按里程收取新費用，預計將增加14億英鎊（約143億港元）收入；含糖飲品稅徵收範圍將擴大至奶昔等牛奶飲品，被稱為“奶昔稅”；私人租賃車輛將徵收新稅，預計貢獻7.5億英鎊（約77億港元）收入。地方政府亦獲授權對酒店及Airbnb式租賃開徵旅遊稅。



OBR首席經濟學家阿諾德表示，“財相面臨著一項微妙的平衡任務，既要傳遞財政穩定的信號，又要推進經濟增長進程。”資深研究員吉爾拉特則指經濟未現生機，迫使財相須在增稅與削支間作出艱難抉擇。