內地2027年形成3個萬億級消費領域

觀眾在深圳國際智慧養老產業博覽會體驗可以上下樓梯的智能出行機器人。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月27日電／據大公報報導，工業和信息化部、國家發展改革委等六部門近日聯合印發《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》（簡稱《方案》），提出到2027年消費品供給結構明顯優化，形成3個萬億級消費領域和10個千億級消費熱點。到2030年，供給與消費良性互動、相互促進的高質量發展格局基本形成，消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。



作為中共二十屆四中全會後首個關於促消費政策文件，《方案》提及了包括智能網聯新能源汽車、生成式人工智能、家庭服務機器人等新賽道和新領域。專家認為，這一政策標誌著促消費工作從“規模刺激”轉向“結構優化”的深層變革。＼大公報記者 任芳頡



《方案》部署了5方面19項重點任務。一是拓展增量，加速新技術新模式創新應用。其中提到，加快布局新領域新賽道，聚焦智能網聯新能源汽車、智能家居、消費電子、現代紡織、食品、綠色建材等重點行業，開展雙百典型創新應用專項活動，打造百個標誌性產品、百家創新企業和一批可體驗可推廣的新產品首用場景樣板。



擴大低空消費供給



《方案》明確，推動人工智能在消費品全行業全領域全過程應用，推廣生成式人工智能、3D數字化設計等新工具。鼓勵開發家庭服務機器人、智能家電和人工智能手機、電腦、玩具、眼鏡、腦機接口等人工智能終端，以智能產品為載體提供娛樂、健康、陪護等生活服務。



二是深挖存量，擴大特色和新型產品供給。《方案》提出，積極發展寵物周邊、動漫、潮服潮玩等興趣消費產品。在嚴控風險、確保安全的前提下，有序擴大低空旅遊、航空運動、私人飛行、消費級無人機等低空消費供給。拓展汽車改裝、房車露營、汽車賽事等汽車後市場消費，促進汽車租賃高質量發展。

