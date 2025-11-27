中國明年將發射4艘飛船　2艘載人

11月25日，搭載神舟二十二號飛船的長征二號F遙二十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射。我國於11月25日12時11分成功發射神舟二十二號飛船，中國載人航天工程首次應急發射任務取得圓滿成功。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月27日電／據大公報報導，因神舟二十號飛船舷窗遭空間碎片撞擊受損，神舟二十號乘組“借”神舟二十一號飛船返回地球。11月25日，原定於2026年發射的神舟二十二號飛船提前升空，保障正在空間站執行任務的神21乘組明年返回。中國後續的載人飛行任務也順延調整。



中國載人航天工程辦公室26日發布公告，中國計劃於2026年實施四次飛行任務：天舟十號貨運飛行任務、神舟二十三號載人飛行任務、神舟二十四號載人飛行任務以及夢舟一號飛行任務。其中，神舟二十三號載人飛行任務乘組1名航天員開展1年以上長期駐留試驗。作為中國新一代載人飛船，“夢舟一號”將開展無人飛行試驗，未來將載人用於空間站往返運輸。＼大公報記者 劉凝哲



神舟二十二號飛船25日發射升空並成功對接於中國空間站，完成中國載人航天首次應急發射任務，後續2026年載人航天任務也相應進行調整。官方公布的2026年度載人航天飛行任務基本情況顯示，四次任務中天舟十號和夢舟一號不變；原定神舟二十二號載人飛行任務和神舟二十三號載人飛行任務，調整為神舟二十三號載人飛行任務和神舟二十四號載人飛行任務。



據瞭解，天舟十號飛行任務明年將在文昌航天發射場升空，隨後對接於空間站核心艙後向端口。任務主要用於上行航天員駐留物資、艙外服等物品，保障平台安全運行的維修備件和推進劑、應用任務各類載荷和樣品；下行銷毀在軌廢棄物。



載人飛行任務方面，2026年將實施神舟二十三號載人飛行任務和神舟二十四號載人飛行任務。飛行乘組均由3名航天員組成，發射地點為酒泉衛星發射中心。神舟二十三號載人飛船發射後對接於核心艙徑向端口；神舟二十四號載人飛船發射後對接於核心艙前向端口。



驗證“夢舟”全系統工作狀態



其中，神舟二十三號飛行乘組 1名航天員開展1年以上長期駐留試驗；實施航天員出艙活動和貨物氣閘艙出艙任務；繼續開展空間科學實驗和技術試驗；開展空間站平台管理工作、航天員保障相關工作以及科普教育等重要活動。

