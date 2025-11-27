中評現場：香港大埔火災增至55人遇難

香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警持續至27日中午還未救熄，大埔墟地鐵站站滿了關心火情的民眾（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月27日電（記者 盧哲）香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警持續至27日中午還未救熄。截至27日下午3時，事故已造成55人遇難，包括一名殉職消防員。另有72人受傷，包括8名目前情況穩定的消防人員。



中評社記者27日上午在火災現場看到，事發的居民樓外牆已經基本沒有火勢，但煙霧仍然十分濃，空氣中瀰漫著燒焦的味道。多棟居民樓外牆的棚網基本被燒光，只剩零星的棚架。大部分窗戶都被燒得只剩框架，還有個別室內有明火，噴出黑色濃煙。多個消防水喉持續在向大樓噴水。



香港特區消防處27日下午約3時會見傳媒通報火情最新進展。消防處助理救護總長林卓豪表示，事故中有51人當場死亡，4人送院後不治，包括1名殉職消防員。另有72名傷者，包括8名情況穩定的消防人員。



消防處副處長（機構策略）黃嘉榮表示，宏福苑內的八座居民樓，有一座沒有被火勢波及，而受影響的7座大樓中，有4座的火勢已大致救熄，另外3座的火勢已受控。黃嘉榮介紹，起火至今處方共出動304架次消防車輛，超過1250名消防人員參與滅火救援行動，一共接獲341救助個案，已經處理279個案。其中在大致救熄的4座大廈中，目前已經沒有求助個案。當天上午11時左右，消防在31樓成功救出一名長者，已將他送院治理。據悉，消防處現時利用8輛鋼梯旋轉車在大廈外圍防止火勢蔓延、將熱力減低，同時運用4架無人機監察熱力，同時動用11條滅火喉、26隊搜救隊。



位於香港新界北部大埔區的宏福苑共有8座大廈，事發時正進行包括外牆裝修在內的大維修，所有大廈均搭有棚架且包裹了棚網。26日下午2時51分，香港特區政府消防處接獲火警報告，下午3時02分火警升為三級，隨後火警接連升級，火災從一座大廈蔓延至7座大廈，到下午6時22分升為五級。



火災發生後，香港特區行政長官李家超主持跨部門緊急會議，實時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，並指示相關部門全力做好滅火救援救治工作。李家超當晚到大埔宏福苑火警臨時庇護中心探望，並在27日凌晨到沙田威爾斯醫院慰問死者家屬及探望傷者後會見傳媒。李家超表示，對事件極度難過。在消防員不斷努力下，現場火勢漸受控，消防處處長評估有足夠人手及能力控制火災。



截止目前，這場火災的死亡人數已經超過1962年8月香港深水埗區大火的紀錄，當時的火災奪走44條人命，數百名市民無家可歸。



據悉，特區政府各部門全力協助受火警影響的居民。民政事務總署、民政事務處及社會福利署在現場設立援助站，安排受影響人士入住臨時庇護中心，並為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫管局也啟動了應急機制，全力救治傷者。教育局已派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員前往臨時庇護中心，為受影響的學生提供支援。多間區內學校27日停課。

