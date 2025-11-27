我國將建立健全職業傷害保障制度

中評社北京11月27日電／據新華社報導，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，建立健全職業傷害保障制度。



職業傷害保障是新就業形態人員最基本、最迫切的一項需求。隨著線上經濟等新業態快速發展，越來越多勞動者依托平台以靈活方式實現就業。第九次全國職工隊伍狀況調查顯示，我國新就業形態人員已達8400萬人，占職工總數的21%。一些新就業形態人員特別是外賣騎手在執行平台訂單任務期間，易受到意外傷害。



“對新就業形態人員來說，職業傷害保障是他們最關心的問題之一。”人力資源社會保障部副部長李忠介紹，在制度設計上，採取不同於傳統工傷保險的方式，不以是否具有勞動關係為參保前提，重點抓住訂單這個“牛鼻子”，採取按日參保、按單計費等創新方式，較好地兜牢了新就業形態人員的權益保障底線。



首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛認為，相關繳費模式符合平台經濟工作靈活的特徵，有利於擴大保障覆蓋面，更好維護新就業形態人員勞動權益。



當前，我國擴大新就業形態人員職業傷害保障試點取得積極進展，11家平台企業在17個省份接單人員納入職業傷害保障範圍。截至9月底，職業傷害保障試點累計參保人數超過2200萬人。



根據今年印發的關於擴大新就業形態人員職業傷害保障試點的通知，2026年，新就業形態人員職業傷害保障試點將擴大到全國所有省份，並將出行、即時配送、同城貨運三個行業的平台企業總體納入；2027年，探索將其他行業的平台企業納入試點範圍。



張成剛建議，進一步優化制度設計、提升經辦效能、加強技術支持，推動多方協調合作，實現新就業形態勞動者在各類職業傷害風險中的全面保障。