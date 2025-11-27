中評社北京11月27日電／據新華社報導，記者從山西省政府新聞辦26日舉行的新聞發布會上獲悉，目前，山西已建成281座綠色礦山，其中國家級75座，省級206座，綠色礦山總入選數量位居全國前列。



2022年以來，通過公開出讓、批准探礦權轉采、增批上下部資源等方式，山西深化礦業權市場化配置改革，為煤炭增產保供提供了關鍵支撐。特別是去年以來，基本建成了全省統一規範、專業高效、公開透明的礦業權交易體系，全面推行電子化、網絡化交易模式，積極融入全國統一大市場。目前公開出讓煤炭、鋁土礦和煤層氣礦業權20宗，成交總金額達1178億元，預計新增煤炭產能約2920萬噸／年、鋁土礦產能約1000萬噸／年，充分顯化國有資源價值，持續推動礦業多元發展。



山西統籌推進非煤礦山整治整合，加快“關小改中建大”進程。已批覆忻州、臨汾、長治等7市的非煤整治整合方案，運城、陽泉等市的砂石土類礦山已基本整合到位，大幅壓減了礦山數量。多措並舉，激活中鋁集團、華陽集團多個鋁土礦區。同時，山西還積極推動地熱能利用，促進能源消費結構向清潔低碳轉變。



山西將綠色發展理念貫穿礦產資源勘查開發保護修復全過程，構建了礦產資源高效開發、節約利用、高水平保護和高質量修復的新格局。



