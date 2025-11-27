新型基礎設施怎麼建？如何理解“適度超前”

中評社北京11月27日電／據人民日報海外版報導，全球最大的高速鐵路網、高速公路網和郵政快遞網；全球最大、覆蓋最廣的網絡基礎設施，實現“縣縣通千兆、鄉鄉通5G、村村通寬帶”；國家科學數據中心、國家生物種質與實驗材料資源庫、國家野外科學觀測研究站……“十四五”時期，中國日益完善的現代化基礎設施體系托起了經濟社會的快速發展和人民群眾的便利生活。



“十五五”時期基礎設施建設怎樣發力？《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》）提出，“適度超前建設新型基礎設施，推進信息通信網絡、全國一體化算力網、重大科技基礎設施等建設和集約高效利用，推進傳統基礎設施更新和數智化改造”。新基建“適度超前”這一表述首次寫入五年規劃建議。



“新型基礎設施”怎麼建？如何理解“適度超前”？



為高質量發展搭建舞台



提起基礎設施，很多人想到的是公路、鐵路、水庫等，這些屬於傳統基建範疇。那麼，新基建是什麼？



據介紹，伴隨人工智能、區塊鏈、5G、數字孿生等新一代信息技術更加廣泛融入並改變生產生活，中國在信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等領域取得了突破性成就，這些新基建為數字經濟發展、傳統基礎設施轉型升級、科學技術創新提供一般生產條件，為高質量發展奠定了基礎、搭建了舞台。



“十四五”規劃綱要提出，加快建設新型基礎設施。“十五五”規劃建議則首次明確要“適度超前”。這一定位，意義重大。

