專家解讀今年1至10月份工業企業利潤數據

中評社北京11月27日電／據國家統計局網站消息，1—10月份規模以上工業企業利潤穩定增長



——國家統計局工業司首席統計師於衛寧解讀2025年1—10月份工業企業利潤數據



1—10月份，在黨中央堅強領導下，各地區各部門認真落實黨中央、國務院決策部署，著力做強國內大循環，積極暢通國內國際雙循環，帶動工業企業利潤穩定增長，工業經濟高質量發展穩步推進。



工業企業利潤穩定增長。1—10月份，規模以上工業企業利潤同比增長1.9%，自今年8月份以來累計增速連續三個月保持增長。從三大門類看，1—10月份，采礦業下降27.8%，降幅較1—9月份收窄1.5個百分點；製造業增長7.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.5%。10月份，受上年同期基數有所抬高、財務費用增長較快等因素影響，規模以上工業企業利潤同比下降5.5%。



工業企業營收保持增長。1—10月份，規模以上工業企業營業收入同比增長1.8%，營業收入持續保持增長，為工業企業盈利恢復創造有利條件。



裝備製造業利潤較快增長。1—10月份，規模以上裝備製造業利潤同比增長7.8%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.8個百分點；實現利潤總額占全部規模以上工業企業利潤總額比重達38.5%，較上年同期提高2.0個百分點，工業企業效益結構持續優化。從行業看，1—10月份，裝備製造業的8個大類行業中有7個行業利潤實現同比增長，其中，鐵路船舶航空航天、電子行業利潤兩位數增長，增速分別達32.0%、12.8%；電氣機械、通用設備、專用設備行業利潤增長較快，增速分別為7.0%、6.2%、5.0%。



高技術製造業效益增勢良好。1—10月份，規模以上高技術製造業利潤同比增長8.0%，高於全部規模以上工業平均水平6.1個百分點。從行業看，智能電子製造發展向好，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造行業利潤分別增長116.1%、114.9%；半導體製造效益增長較快，集成電路製造、電子專用材料製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長89.2%、86.0%、17.4%；精密儀器製造高質量發展效果顯現，光學儀器製造、專用儀器儀表製造行業利潤分別增長38.2%、14.1%。

