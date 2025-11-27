中評現場：愛心接力 各界援助物資湧入大埔

香港大埔社區中心臨時庇護中心現場（中評社 袁曉麥攝） 中評社北京11月27日電（記者 袁曉麥）香港特區政府消防處27日通報，26日下午發生於新界大埔宏福苑的火災目前已致44人遇難。截至27日上午，現場火情已基本受控，救援及安置工作正在緊張有序地進行。



中評社記者從香港大埔民政事務處獲悉，目前大埔民政處已開放五個社區會堂，並借用廣福邨兩間社福機構及部分過渡性房屋等，作為臨時庇護中心，目前有超700人正在使用。大埔區更派出19支關愛隊開展支援工作，民安隊也安排動員人手配合庇護中心的工作。香港社會福利署表示，已派人到各庇護中心提供緊急的支援服務，包括社工和臨床心理學家，為有需要的災民和家屬提供幫助。



27日上午，中評社記者在大埔社區中心臨時庇護中心看到，成箱的飲用水、食品、棉衣及被褥等物資堆積如山。在工作人員引導下，義工們正井然有序對物資進行分類整理，方便後續的發放。



據現場工作人員介紹，這些物資大部分來自無數素不相識的市民、義工群體、周邊商戶的無償捐助。從26日晚開始，私家車、貨車甚至自行車從四面八方匯聚於此，將後備箱塞得滿滿當當，只為解受災居民燃眉之急。獲悉災情後，許多愛心企業也主動對接大埔社區中心，瞭解受災現場的物資需求，調配急需物資前來，為受災居民的基本生活需求送來及時保障。



值得注意的是，在這場愛心接力中，還有不少來自深圳的市民自發組團趕來。他們不僅送來了急需的保暖物資，更積極申請成為義工，協助現場進行物資分類與搬運。



在繁忙的物資轉運現場，中評社記者遇到兩位專程從深圳趕來的內地居民王女士，她表示，得知火災消息後自己一夜未眠。“早上送完孩子上學後，我就馬上帶著保暖物資趕過來了。”王女士說，她和同伴的想法很簡單，就是“有錢出錢，有力出力”，“看哪裡需要幫手，我們就去哪裡。”當被問及為何如此迅速趕來支援時，王女士表示：“都是同胞，哪怕能幫上一點忙也好，做到多少就做多少。”



火災無情，人間有愛。截止發稿時，仍有來自各界的物資陸續湧入臨時庇護中心，無數熱心市民紛紛出錢出力，以實際行動展現出“獅子山下”港人的守望相助精神。