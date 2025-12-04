黃載皓：全球治理之爭引領全球轉型期

中評社首爾12月4日電（作者 黃載皓）當前動蕩不安的國際秩序中，存在著“動蕩”與“治理”兩大關鍵詞。首先是全球性動蕩。當今國際社會顯然正深陷混亂之中，而這種混亂的根源實則來自美國自身。正如特朗普(Trump)這個象徵“西洋紙牌遊戲”的姓氏所示，美國正押上國家命運進行豪賭。他試圖以談判為杠杆施壓對手以確保美國利益，偏好占據優勢的雙邊關係，迴避或退出可能處於劣勢的多邊關係。在亞太經合組織會議上，他僅會見了中國、韓國等必須接觸的國家領導人；而此次南非G20峰會，他不僅本人缺席，連代表團也未派遣。美國正以經濟利益為唯一標準審視其主導建立的國際秩序，並據此處理國際事務。但其是否懷有重構新格局的宏圖大志，目前尚難定論。特朗普確屬務實型領導人，但其政策能否達成預期效果仍存變數。毋庸置疑的是，美國領導力正遭遇強勁逆風。



相比之下，中國外交正逐步取得成效。筆者自2020年代以來持續關注習近平主席倡導的四大全球倡議。該倡議以發展、安全、文明、治理四大支柱為架構，通過經濟、安全、文化、制度四大維度，將中國對國際社會的貢獻意願轉化為具體願景。這是為實現人類命運共同體而在各領域展現的中國願景、中國方案。旨在將中國式現代化呈現為另一種選擇。



該倡議具有對抗美國主導的自由主義國際秩序的反制話語性質，實質上是規範競爭。旨在擴大本國的國際話語權，對發展中國家和全球南方國家具有吸引力。最終意圖將其作為推動中國期待的多極化秩序的工具。從中亦可窺見中國完善外交政策的努力。繼“人類命運共同體”英文表述中早前省略“destiny”一詞後，此次亞太經合組織峰會又提出“亞太共同體”而非“亞太命運共同體”。此舉正提升習近平外交理論的完備性，強化其道義基礎。



西方試圖以意識形態和體制為標準將國家劃分為民主國家與威權國家，而中國則強調以利益為紐帶實現共存。西方傾向於意識形態和體制的二元劃分，中國則秉持“中體西用”的思維方式，致力於融合東西方優勢。由於對美國主導的國際秩序存在疲勞感，該倡議存在成功可能。儘管該倡議作為應對話語具有可行性，但要發展為普遍規範似乎仍需時日。中國既有友好國家與地區，也有無論如何努力都難以改變的國家與地區，此外還存在介於兩者之間的中間地帶國家。

