中評特寫：大埔火災中的“逆行者”

源源不斷進入火場的消防員們（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月28日電（記者 盧哲）香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警持續至27日仍未完全救熄。截至11月28日0時，增至83死77傷。中評社記者27日在火災現場看到，警戒線把居民與火災現場隔離。逾百輛消防、救援及工具車輛停靠在路邊，一批一批消防員進出火場。由於救火持續超過24小時，消防員只能在現場輪流休息。



位於香港新界北部大埔區的宏福苑共有8座居民樓，事發時正進行包括外牆裝修在內的大維修，所有大廈均搭有棚架且包裹了棚網。26日下午2時51分，香港特區政府消防處接獲火警報告，下午3時02分火警升為三級，隨後火警接連升級，火災從一座大廈蔓延至7座大廈，到下午6時22分升為五級。五級火警——是香港僅次於最高級“災難級”的火災。



截止目前，這場火災的死亡人數已經超過1962年8月香港深水埗區大火的紀錄，當時的火災奪走44條人命，數百名市民無家可歸。



消防處27日下午介紹，宏福苑內的八座居民樓，有一座沒有被火勢波及，而受影響的7座大樓中，有4座的火勢已大致救熄，另外3座的火勢已受控。而起火至今處方共出動304架次消防車輛，超過1250名消防人員參與滅火救援行動，一共接獲341救助個案，已經處理279個案。