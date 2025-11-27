中國黃金香港前總經理大案 涉併購與香港仲裁

中評社香港11月27日電/中國黃金集團有限公司紀委與浙江省金華市監委2025年11月25日聯合發出通報，宣佈中國黃金集團香港有限公司（以下簡稱中金香港）原黨委書記、總經理童軍虎因嚴重違紀違法被開除黨籍。



童軍虎案涉及香港進行仲裁的一宗海外併購案。由於仲裁結果涉及重大國家經濟安全問題，已經引起多方高度關注。



通報指出，童軍虎在中金香港開展海外併購項目過程中，利用職務便利為他人謀取利益，非法收受巨額財物。據悉，相關方通過中間人以‘顧問服務費’名義向中金香港的主談判代表童軍虎行賄，童軍虎不僅知曉這一安排，還親自參與了這些‘顧問協議’的審閱與簽署，涉嫌利用職權收受利益。中國黃金集團香港有限公司隨後展開內部調查並向國家監察機關舉報。2025年5月，童軍虎被採取留置措施，直到最近正式官宣他的違紀違法行為。



童軍虎案涉及香港進行仲裁的此宗海外併購案，以及由此引起的仲裁，在關鍵涉案人童軍虎知情受賄已經受到內地政府部門公開通報、確認，並將其因涉嫌犯罪問題移送檢查機關依法審查起訴的情況下，相信為香港的仲裁提供了新的重要證據。



據公開資料顯示，童軍虎參與的海外併購項目涉及美國傑拉德集團（Gerald Group）,後卻因利益糾紛而對簿公堂的合作方。傑拉德公司在2020年向香港國際仲裁中心（HKIAC）提起仲裁，要求中金香港向傑拉德轉讓索瑞米公司65%股權和巨額索賠。2023年2月，香港國際仲裁中心（HKIAC）作出部分裁決，批准了傑拉德一方的訴求。中金香港對該裁決持有異議，隨即向香港法院申請撤銷，但申請被駁回，裁決生效。



中國黃金集團有限公司紀委與浙江省金華市監委2025年11月25日聯合發出通報中提到"非法收受巨額財物"與"構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪"，據悉與其當年參與海外併購、所產生的糾紛由香港國際仲裁中心（HKIAC）作出部分裁決的案子有關。因為涉及金額堪稱“天價”，對中國的經濟安全特別是黃金安全產生極大威脅，不僅受到法律界的重視，也得到了很多方面的高度關注。



童軍虎2018年10月擔任中金香港副總裁，2021年12月擔任中金香港總經理；2020年6月擔任香港的上市公司~中國黃金國際的非執行董事，2022年10月擔任此公司的董事會主席兼首席執行官並於2024年8月辭任。



中國黃金集團有限公司（China National Gold Group Co.,Ltd.），簡稱中國黃金，組建於2003年。其前身為國家黃金管理局、中國黃金總公司，是中國黃金行業內唯一一家中央企業。而中國黃金集團香港有限公司是中國黃金集團有限公司在香港設立的海外旗艦公司。

