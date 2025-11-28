中評特寫：大埔火災消防車旁的瓶裝水

多位市民用推車運來瓶裝水，高高擺放在路邊欄杆上（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月28日電（記者 盧哲）香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警持續至28日零時仍未完全救熄。截至11月28日零時，已造成83死77傷。中評社記者27日在火災現場看到，逾百輛消防、救援及工具車輛停靠在路邊，一批一批消防員輪流進出火場。現場有多位熱心市民帶來食物和水等物資，多次送到消防員手中。



位於香港新界北部大埔區的宏福苑共有8座居民樓，事發時正進行包括外牆裝修在內的大維修，所有大廈均搭有棚架且包裹了棚網。26日下午2時51分，香港特區政府消防處接獲火警報告，下午3時02分火警升為三級，隨後火警接連升級，火災從一座大廈蔓延至7座大廈，到下午6時22分升為五級。五級火警——是香港僅次於最高級“災難級”的火災。



消防處27日下午介紹，起火至今處方共出動304架次消防車輛，超過1250名消防人員參與滅火救援行動。



持續救援超過24小時，百餘輛消防及警車停在路邊。中評社記者在現場看到，在停靠消防車的道路兩邊，許多市民運送來了食物和水。還有開著小貨車來送物資的民眾，警察為他們指了可以停靠的位置。在路邊，各式包裝食品都放在紙箱內，紙箱被特意撕開，表示可以隨意拿取。但箱子基本都是滿的，說明食水需求都已滿足。



中評記者還看到，持續有多位市民用推車運來瓶裝水，高高擺放在路邊欄杆上，還有市民拿著水送到正在休息的消防員手中。一位送水的陳先生告訴記者，自己是大埔墟的居民，看到消防員“通頂”（通宵）工作，“在這麼高溫的環境裡，他們要冒險救人，他們很辛苦，很偉大。我只能來送送水，表達感謝和支持。希望大家平安。”

