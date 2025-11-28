國防部11月例行記者會內容全文

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月28日電（記者 海涵）11月27日下午，國防部舉行例行記者會。國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就日本首相高市早苗涉台挑釁言論、台海局勢等熱點議題答記者問。以下是問答文字實錄：



蔣斌：大家下午好！歡迎出席今天的國防部例行記者會。



首先，我發布一條信息。



11月3日，全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講首場報告會在北京舉行，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委副主席張升民會見宣講團成員並聽取報告。會後，全軍宣講團分5個組開展巡回宣講20場，全面宣介“十五五”時期經濟社會發展的指導方針、主要目標、戰略任務、重大舉措和根本保證，深入解讀國防和軍隊現代化重要部署。廣大官兵深刻認識到，黨、國家和軍隊建設不斷取得新的重大成就，最根本的是有習主席領航掌舵、有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，“兩個確立”是我們戰勝一切艱難險阻的最大確定性、最大底氣、最大保證。官兵們自覺把學習全會精神煥發的政治熱情，轉化為崗位建功的實際行動，不斷掀起練兵備戰熱潮。



藍圖已繪就，奮進正當時。全軍將深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，突出推動高質量發展這個主題，把政治建軍擺在首要位置，加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，不斷推進國防和軍隊現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。



記者：據報導，中國政府剛剛發布《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書。請發言人介紹有關情況。

