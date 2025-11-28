國防部：日方敢越雷池半步必將付出慘痛代價

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月28日電（記者 海涵）日本稱在台灣島以東約110公里的與那國島導彈部署進展順利。國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校27日在例行記者會上就此應詢說，解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。



蔣斌指出，台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，根本不關日本什麼事。今年是台灣光復80周年，日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後國際秩序，重蹈軍國主義覆轍。解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。



會上，還有記者關注到，從11月23日起至12月7日，解放軍在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務；近期，中國軍隊也通過多種形式發聲，向外釋放出隨時能戰，戰之必勝的信號。



對此，蔣斌強調，中日關係出現當前局面的根源在於日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論，這是1945年日本戰敗以來日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂“台灣有事就是日本有事”並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上暴露試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益，極其錯誤、極其危險、極其惡劣。維護國家主權、統一、領土完整是中國軍隊的神聖職責，對於任何侵略行為，我們都將毫不留情，予以迎頭痛擊。

