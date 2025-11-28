香港大埔火災　國防部：駐港部隊將聽令而行

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月28日電（記者 海涵）香港新界大埔區住宅樓發生大火，各界給予援手。國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校27日在例行記者會上表示，我們對遇難人員和殉職的消防員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示誠摯慰問。中國人民解放軍駐香港部隊將聽令而行、依法履職，守護好香港。

