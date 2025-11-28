【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
香港大埔火災 國防部：駐港部隊將聽令而行
http://www.CRNTT.com
2025-11-28 00:57:22
國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝）
中評社北京11月28日電（記者 海涵）香港新界大埔區住宅樓發生大火，各界給予援手。國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校27日在例行記者會上表示，我們對遇難人員和殉職的消防員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示誠摯慰問。中國人民解放軍駐香港部隊將聽令而行、依法履職，守護好香港。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國防部：日方敢越雷池半步必將付出慘痛代價
(2025-11-28 00:55:26)
國防部：絕不許日本軍國主義幽靈再為禍人間
(2025-11-28 00:54:29)
國防部：兩岸同胞應該高度警惕日本政治操弄
(2025-11-28 00:53:29)
國防部11月例行記者會內容全文
(2025-11-28 00:51:46)
國防部答中評：民進黨散播戰爭恐懼違背民意
(2025-11-28 00:49:22)
李明璇：所有戰敗投降都是假訊息很可笑
(2025-11-20 16:19:03)
雷神獲台灣6億美元合約 2031前交付
(2025-11-19 15:00:31)
MQ－9B明年交機 台軍設AI辦公室
(2025-11-07 11:25:40)
美2班制20小時趕工F－16V？網現質疑聲
(2025-11-04 11:41:00)
國防部：中國衛星看中國台灣大好河山很正常
(2025-10-31 00:54:53)