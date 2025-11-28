國防部：絕不許日本軍國主義幽靈再為禍人間

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月28日電（記者 海涵）國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校27日在例行記者會上表示，包括中國在內的亞洲乃至世界人民永遠不會忘記日本法西斯製造的慘重災難，絕不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間。



有記者提問說，據報導，日本政府日前完成向美國返銷“愛國者”防空導彈。這是日方對武器出口“鬆綁”後，首次出口殺傷性武器。另有消息稱，日本自民黨開始討論修訂三份安保條約文件，其中包括修改“無核三原則”、增加防衛開支等。請問發言人對此有何評論？



蔣斌指出，關於日本作為二戰戰敗國的身份早有定論，《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法律文件明確禁止日本重新武裝。需要國際社會高度警惕的是，近年來，日方逆世界潮流而動，企圖突破“和平憲法”約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄“無核三原則”，甚至妄想武力介入台海，對地區和平穩定造成嚴重威脅。



蔣斌說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。包括中國在內的亞洲乃至世界人民永遠不會忘記日本法西斯製造的慘重災難，絕不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間。我們正告日方切實反省歷史罪責，立即停止修憲擴軍，任何重走侵略擴張邪路、破壞戰後國際秩序的圖謀都不會得逞。

